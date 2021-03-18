Нана Чорна

"Комуналка" для більшості українців вже давно стала темою номер один - грошей для оплати ЖКП все більше не вистачає, а ціни в платіжках продовжують рости в геометричній прогресії. І хоча влада давно обіцяє перехід ринку газу та електроенергії на європейські рейки, зростання конкурентного середовища в цій сфері і, як наслідок, зниження вартості енергетичної складової... не виходить.

Все це призводить до того, що на кінець січня 2021 року борг населення за житлово-комунальні послуги досяг 81 млрд гривень. Так, це накопичені борги за кілька років. Але навіть якщо поглянути на останній рік, то, за даними Єдиного реєстру, в Україні кількість боржників за комунальні послуги зросла на 50%. Найбільше - перед теплопостачальниками.

Урізання числа субсидіантів влада аргументувала підвищенням мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень. Але як можна на неї прожити

Не рятує ситуацію і скорочення в ручному режимі тарифу на газ, що підносилося як безпрецедентний прогрес в тарифній політиці. Скоротили-то всього на тисячу гривень…

Безумовно, в цьому "провальному оркестрі «свою» скрипку" грає пандемія – багатьох українців вона залишила без роботи або скоротила доходи до мінімуму.

Не допомагає розв'язати проблему й довгограюча програма з наданням субсидій. За даними Мінсоцполітики, на сьогодні їх отримують близько 3 млн домогосподарств. Загальна сума нарахованих пільг і субсидій тільки за лютий поточного року склала 5,3 млрд гривень. Сума, на перший погляд, значна, якби не одне «але».

Кількість коштів на надання субсидій щороку скорочується в бюджеті на мільярди гривень. По-перше, тому, що відбувається верифікація субсидіантів. З кожним роком правила їх перевірки стають все жорсткішими. Але багато хто досі не зрозумів її принципів.

По-друге, у 2021 році урізання числа одержувачів субсидії влада аргументувала підвищенням мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень. Але як можна на неї прожити, сплативши повну комуналку, незрозуміло: двокімнатна квартира-«хрущовка» обійдеться в 1,5-2 тисячі гривень.

Кабмін намагається розширити список субсидіантів, щоб в якийсь одному йому відомий спосіб погасити борги за комуналку

Це призвело до того, що людей, які потребують допомоги держави стало «менше». І прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раптом доручив міністерствам опрацювати питання ... розширення кола одержувачів субсидій. У тому числі провести роботу з інформування населення про можливість отримання такої допомоги. Окремо Мінфін і Міненергетики повинні розробити механізм розв'язання питання простроченої заборгованості. А Мінрегіон - "провести комунікаційну роботу", щоб запобігти подальшому зростанню боргів за послуги ЖКГ.

Як відомства збираються вирішувати поставлені прем'єром завдання - поки не ясно. Та й загалом, за рахунок яких коштів влада планує розширити коло субсидіантів? Адже дефіцит скарбниці перевищує 247 мільярдів гривень. Ймовірно "фінансова" ставка робиться на допомогу партнерів, зокрема, МВФ. Але Фонд досі не продовжив "програму співпраці" з Україною…

Все це можна резюмувати так: Кабмін, який раніше активно скорочував список субсидіантів, тепер намагається його розширити, щоб в якийсь одному йому відомий спосіб погасити борги за комуналку. Мені нічого не зрозуміло. А вам?

Нана Чорна

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram