У частині міст України почалися проблеми з переоформленням субсидій і як результат - можуть бути порушені терміни виплат.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
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Як зазначили у відомстві, виплати затримано, оскільки не закінчено автоматичне нарахування субсидій.
Основну проблему у відомстві вбачають у порушенні вимог щодо оформлення субсидій у низці міст, що суттєво сповільнило процес нарахування коштів.
Мінсоцполітики звернулося до Асоціації міст з проханням скоординувати роботу міст і прискорити процес нарахування субсидій.
"В окремих містах органами місцевого самоврядування не забезпечено дотримання вимог Порядку призначення житлових субсидій на наступний період і тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не в повному обсязі. Це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг", – зазначили у відомстві.
Коли мали початися виплати
Як зазначили в Мінсоцполітики, виплати субсидій за травень - червень мають початися найближчим часом.
На цей момент кошти перенаправляються в регіони для проведення відповідних виплат.
Кому можуть відмовити в субсидії
- українцям, у яких на депозиті понад 100 000 гривень,
- власникам автомобіля до п'яти років,
- тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.
Скільки платитимуть до опалювального сезону
- Середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень.
- З настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.
Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.
Кому доведеться переоформити документи
- тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;
- тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;
- тим, хто живе в орендованому житлі,
Субсидії в Україні: що необхідно знати
- Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.
- У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.
- У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.
- У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.
- 20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.
- 14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.
- З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.
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