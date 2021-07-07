Виплати затримані, оскільки не закінчено автоматичне нарахування субсидій / фото УНІАН Володимир Гонтар

У частині міст України почалися проблеми з переоформленням субсидій і як результат - можуть бути порушені терміни виплат.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Як зазначили у відомстві, виплати затримано, оскільки не закінчено автоматичне нарахування субсидій.

Основну проблему у відомстві вбачають у порушенні вимог щодо оформлення субсидій у низці міст, що суттєво сповільнило процес нарахування коштів. 

 Мінсоцполітики звернулося до Асоціації міст з проханням скоординувати роботу міст і прискорити процес нарахування субсидій.

"В окремих містах органами місцевого самоврядування не забезпечено дотримання вимог Порядку призначення житлових субсидій на наступний період і тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не в повному обсязі. Це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг", – зазначили у відомстві.

Коли мали початися виплати

Як зазначили в Мінсоцполітики, виплати субсидій за травень - червень мають початися найближчим часом. 

На цей момент кошти перенаправляються в регіони для проведення відповідних виплат.

Кому можуть відмовити в субсидії

  • українцям, у яких на депозиті понад 100 000 гривень,
  • власникам автомобіля до п'яти років,
  • тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Скільки платитимуть до опалювального сезону

  • Середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень.
  • З настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.

Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.

Кому доведеться переоформити документи

  • тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;
  • тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;
  • тим, хто живе в орендованому житлі,

Субсидії в Україні: що необхідно знати

  • Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.
  • У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.
  • У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.
  • У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.
  • 20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.
  • 14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.
  • З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі

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Автор: Олена Коваленко