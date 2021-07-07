Мінсоцполітики звернулося до Асоціації міст з проханням скоординувати і прискорити процес переоформлення субсидій.

У частині міст України почалися проблеми з переоформленням субсидій і як результат - можуть бути порушені терміни виплат.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Як зазначили у відомстві, виплати затримано, оскільки не закінчено автоматичне нарахування субсидій.

Основну проблему у відомстві вбачають у порушенні вимог щодо оформлення субсидій у низці міст, що суттєво сповільнило процес нарахування коштів.

Мінсоцполітики звернулося до Асоціації міст з проханням скоординувати роботу міст і прискорити процес нарахування субсидій.

"В окремих містах органами місцевого самоврядування не забезпечено дотримання вимог Порядку призначення житлових субсидій на наступний період і тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не в повному обсязі. Це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг", – зазначили у відомстві.

Коли мали початися виплати

Як зазначили в Мінсоцполітики, виплати субсидій за травень - червень мають початися найближчим часом.

На цей момент кошти перенаправляються в регіони для проведення відповідних виплат.

Кому можуть відмовити в субсидії

українцям, у яких на депозиті понад 100 000 гривень,

власникам автомобіля до п'яти років,

тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Скільки платитимуть до опалювального сезону

Середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень.

З настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.

Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.

Кому доведеться переоформити документи

тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;

тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;

тим, хто живе в орендованому житлі,

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу мають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

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Автор: Олена Коваленко