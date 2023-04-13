Це найбільша сума, присуджена міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму.

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію сплатити $5 млрд компенсації "Нафтогазу" за збитки, завдані захопленням активів компанії в 2014 році в Криму.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України". "Команда "Нафтогазу" має перемогу на енергетичному фронті. Попри намагання Росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав РФ компенсувати "Нафтогазу" збитки обсягом у 5 млрд доларів. Йдеться про наслідки захоплення Росією наших активів у Криму у 2014 році. Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом", - прокоментував рішення очільник "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Зазначається, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи Російської Федерації.

Відео дня

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання Росії на тому, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

"Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним Арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Збитки "Нафтогазу" в Криму

Навесні 2014 року в результаті анексії Криму дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" втратила основні активи (бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

15 вересня 2017 року в "Нафтогазі" повідомили, що подали позов до Росії з вимогою відшкодувати $5 млрд збитків через анексію півострова.

Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання у справі про визначення розмір компенсації "Нафтогазу" за упущену можливість використовувати активи в Криму в лютому 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: