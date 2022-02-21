Внаслідок анексії Криму дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи, а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання у справі щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу" за втрачену можливість використовувати активи в Криму.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що у 2014 році Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз".

"Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", - написав Вітренко.

"Нафтогаз" у цьому суді вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів, включаючи відсотки. Відповідну оцінку збитків у суді представляють міжнародні експерти.

"Ми очікуємо, що арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні, буде прийнято на початку наступного року. Оскільки це надзвичайно складний процес, що вимагає нетривіальних аргументів, як юридичних, так і економічних, щодо кожного активу", – пояснив Вітренко.

Він нагадав, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. Вже після винесення арбітражного рішення на користь "Нафтогазу", яким Росію було визнано винною за експропріацію активів, вона змінила свою позицію і почала брати участь в арбітражі. Але наполягала на зміні процесуального графіку, щоб мати можливість донести свою позицію. Такі процесуальні диверсії теж вплинули на тривалість розгляду справи.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Внаслідок цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" й "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України й урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відоме як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

15 вересня 2017 року в "Нафтогазі" повідомили, що держхолдинг подав позов до Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків від анексії. З урахуванням очікуваних відсотків сума вимог "Нафтогазу" становить понад 9 млрд дол.