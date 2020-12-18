Судом встановлено відсутність порушень з боку ліквідатора та інших учасників процесу в процедурі підготовки та проведення аукціону.

16 грудня 2020 року Господарський суд міста Києва визнав законним аукціон з продажу майна банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ» - одного з найбільших українських поліграфічних підприємств, що відбувся 18 листопада 2019 року.

Власником активів банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ» стало ТОВ «Палп Мілл Прінт».Таким чином рішення у справі №910/2592/19, яким відмовив у задоволенні позовів Акціонерного товариства "Асвіо-Банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арумтек", Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", Товариства з обмеженою відповідальністю "Текур" та компанії ЮПіЕм Сейлз Ої. Судом встановлено відсутність порушень з боку ліквідатора та інших учасників процесу в процедурі підготовки та проведення аукціону.

«Очевидно, що цей перший крок є надважливим для репутації України в очах іноземних інвесторів та повертає віру в правосуддя», - підкреслив співвласник та генеральний директор ТОВ «Палп Мілл Прінт» Олег Дубровка.

Разом з тим він зазначив, що ситуацію все ще не можна назвати стабільною, адже законні власники майна відчувають неабиякий тиск з боку окремих представників правоохоронних органів. В рамках кримінального провадження, начебто за фактом вчинення розтрати майна ліквідатором ПрАТ «Бліц-Інформ», проводяться слідчі дії, хоча ряд перевірок діяльності ліквідатора ПрАТ «Бліц-Інформ», ініційованих АТ «УКРЕКСІМБАНК», завершились висновками про відсутність будь-яких порушень у процедурі підготовки та проведення аукціону.

«Попереду на нас очікує важка дорога, але ми йдемо вперед і нас не зламати! Тому що, справу яку ми робимо, результати, які ми вже досягли, за два роки сплачено до бюджетів різних рівнів 4,5 млн. евро податків - звучать гучніше всіх наших опонентів!», - сказав співвласник та генеральний директор ТОВ «Палп Мілл Прінт» Олег Дубровка.

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Автор: УНІАН