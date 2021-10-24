Прив'язані до прожиткового мінімуму будуть тільки пенсії і мінімальна зарплата.

Прожитковий мінімум рахуватимуть по-новому - після зміни методології цей показник зможе задовольнити потреби людини, стверджує міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Про це вона заявила телеканалу "Дім".

Основною проблемою Лазебна називає те, що до прожиткового мінімуму прив'язані розміри штрафів та інших відрахувань.

"Прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - каже Лазебна.

Читайте такожРада схвалила законопроект, що впливає на розмір прожиткового мінімумуПроаналізувавши 180 законодавчих актів, де фігурує прив'язка до прожиткового мінімуму, в Мінсоцполітики вирішили залишити цю прив'язку у формуванні лиш визначених Конституцією основних нарахувань: пенсії та мінімальної зарплати.

На цьому тлі відомство Лазебної вже розробило комплекс законопроектів, які мають змінити ситуацію, що склалася - уряд їх вже підтримав і тепер їх передали до Верховної Ради.

"Вийшло 4 законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі — про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - зазначила міністерка.

Як вже повідомляв УНІАН, з 1 липня 2021 року в Україні піднявся прожитковий мінімум для всіх категорій українців.

Автор: Станіслав Кожемякін