Разумков зазначив, що показники, закладені в бюджеті, мають відповідати реальним економічним параметрам.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент доопрацює проект Державного бюджету України на 2022 рік до голосування, і висловив сподівання на більше підвищення прожиткового мінімуму, чим закладено в проекті зараз.

Про це повідомляється на парламентському порталі.

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"Збільшення прожиткового мінімуму на 200 гривень, як закладено в проекті бюджету зараз, - це дійсно мало. Я сподіваюся, що до результатів голосування за Бюджет ми зможемо виправити цю ситуацію, наскільки це буде можливо", - підкреслив Разумков.

Разом з тим він зазначив, що показники, закладені в бюджеті, мають відповідати реальним економічним параметрам.

"Ми можемо проголосувати будь-яку цифру, але під неї треба мати кошти. Я зараз абсолютно не виправдовую Кабінет міністрів України. Треба дивитися надходження, дефіцит, який є сьогодні, на невикористані ресурси, які передбачені для тих чи інших бюджетних програм. Ми маємо виходити з тих реалій, які є сьогодні", - сказав голова парламенту

Держбюджет-2022:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

Автор: Катерина Жирій