Чиновники заявляють, що переговори з ЄС щодо бюджету будуть важкими, але компроміс все ще можливий.

Суперечки щодо бюджету ЄС загрожують також виділенню 50 мільярдів євро допомоги для Києва - і це саме в той час, коли потік фінансової та військової підтримки України з боку США раптово зупинився через політичну розділеність Конгресу.

Як пише Financial Times з посиланням на чиновників, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету блоку - включаючи 50 мільярдів євро для України - напередодні саміту в Брюсселі 14-15 грудня.

Фінансування України Брюсселем стало предметом суперечок у ширших дебатах щодо бюджетних пріоритетів ЄС через рішення Комісії об’єднати підтримку Києва з іншими запитами на фінансування для поповнення свого бюджету на 2021-2027 роки.

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50 мільярдів євро для України - що складаються з 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярдів євро позик - були об’єднані із запитами на 15 мільярдів євро на міграцію, 10 мільярдів євро для інвестицій у "стратегічні технології" та майже 19 мільярдів євро для виплати відсотків на спільні запозичення ЄС.

Водночас на останньому саміті лідерів ЄС у жовтні канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув розрахунки комісії як "комічні", за словами кількох людей, поінформованих про приватні дебати.

Чиновники заявили, що переговори з ЄС щодо бюджету будуть важкими, але компроміс все ще можливий. Очікується, що переглянутий пакет буде запропоновано до саміту.

Водночас зусиллям ЄС досягти компромісу заважає перемога ультраправої партії на виборах у Нідерландах минулого місяця та нещодавнє рішення німецького суду про обмеження запозичень уряду. Бюджетну угоду буде "дуже, дуже важко", - пише FT.

Допомога ЄС для України

Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

При цьому прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо, відомі своїми проросійськими поглядами, заблокували виділення Україні допомоги від ЄС. Зокрема, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

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