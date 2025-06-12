Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 47,33 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 12 червня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 35 копійок і складає 48,05 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,33 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,39 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,00 грн/євро, а курс продажу - 47,75 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 12 червня, складає 107 938 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 481 920 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,46 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

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