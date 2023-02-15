Гірша ситуація з доходами серед жителів півдня і сходу, людей середнього віку, бідних і малозабезпечених, а також тих, хто втратив роботу або працює частково.

Третина українців, які мали роботу до війни, наразі не працюють, а кожен десятий – втратив практично всі доходи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-26 грудня 2022 року. Так, серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працюють у звичному режимі, 17% – віддалено або частково, 8% – знайшли нову роботу.

Водночас дані опитування свідчать, що 33% респондентів сьогодні не працюють.

Відео дня

"Рівень доходів з початку війни у 6% респондентів збільшився, у 36% – майже не змінився, у 17% – незначно зменшився, у 30% – значно зменшився. 10% опитаних втратили практично всі доходи", - йдеться в опитуванні.

Зазначається, що гірша ситуація з доходами серед жителів півдня і сходу, людей середнього віку, бідних і малозабезпечених, а також тих, хто втратив роботу або працює частково.

***Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Війна в Україні та ситуація на ринку праці

Станом на 12 червня 2022 року попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% у порівнянні з попереднім місяцем.

Крім того, у червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Пізніше стало відомо, що майже 40% опитаних українців, які працювали до 24 лютого, повернулися на свої робочі місця у звичайному режимі.

Вас також можуть зацікавити новини: