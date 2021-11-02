За жовтень зміцнення гривні склало 1,3%, з початку року – 7,3%.

Курс гривні цього тижня залишатиметься близько нинішнього рівня з перспективами чергового посилення в період сплати квартальних податків у другій половині місяця.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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"Минулого тижня гривня зробила спробу повернутися на рівень початку жовтня, але в підсумку знову посилилася і закінчила жовтень на рівні 26,27 грн/дол. Біля цього рівня курс гривні залишатиметься і цього тижня з подальшими перспективами чергового посилення в період сплати квартальних податків", - йдеться в повідомленні.

Минулий тиждень почався з ослаблення курсу гривні до рівня 26,42 грн/дол. після того, як 20 жовтня був встановлений черговий рекорд міцності 2021 року на рівні 26,18 грн/дол. Сталося це під впливом двох ключових факторів: Міністерство фінансів збільшило відшкодування ПДВ до понад 3 млрд грн на день, а нерезиденти готувалися до виведення коштів з гривневих ОВДП після їх погашення в середу. Тому попит на валюту перевершив пропозицію і хитнув курс до ослаблення і навіть спонукав НБУ продавати валюту з резервів.

Але вже в середу без припливу коштів з бюджету внаслідок відшкодування ПДВ та зменшення попиту на валюту з боку нерезидентів баланс на валютному ринку знову змістився на користь пропозиції валюти клієнтами банків і повернув згодом курс гривні ближче до 26,3 грн/дол. Тому в цілому за тиждень курс гривні посилився на 0,04%, а ось за жовтень зміцнення гривні склало 1,3%, а з початку року – 7,3%.

"На цьому тижні ми не очікуємо надмірного виходу нерезидентів з ОВДП, як і великих обсягів відшкодування ПДВ. Тому курс гривні продовжить коливатися в коридорі 26-26, 5 грн/дол. з подальшою перспективою зміцнення в другій половині місяця через продаж валюти для сплати податків експортерами. Вплив імпорту поки буде залишатися менше і лише стримувати зміцнення, допомагаючи НБУ згладжувати пікові дисбаланси на ринку", - відзначають аналітики ICU.

Курс на 2 листопада:

Національний банк України на вівторок, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій