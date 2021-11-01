Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,44 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,44 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,32/26,34 грн/дол., до євро - на рівні 30,47/30,49 грн/євро.

Курс на 1 листопада:

Національний банк України на понеділок, 1 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,28 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад:

Згідно з прогнозами курс гривні в листопаді буде коливатися в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

Автор: Катерина Жирій