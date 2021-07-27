Відповідна постанова наразі проходить останні погодження.

Український уряд анонсував допомогу багатодітним сім'ям перед новим навчальним роком. Вони отримають допомогу в розмірі 2000 гривень на дитину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

"За ініціативою Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому, щоб полегшити їм підготовку до навчального року, Уряд готовий виділити по 2 000 на дитину", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що всього мають намір виділити близько 300 мільйонів гривень на 150000 дітей.

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"Постанова зараз проходить останні узгодження, але вона має з’явитися дуже швидко, щоб гроші вже були наступного місяця і до вересня їх встигли витратити на підготовку дітей", - Никифоров.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 березня на Харківщині в туалеті біля залізничного вокзалу в смт Панютине виявили новонароджене немовля.

Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік і четверо дітей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 135 (залишення матір'ю новонародженої дитини в небезпеці) Кримінального кодексу України.

30 березня жінці повідомили підозру за фактом замаху на умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

Автор: Антоніна Доломанжи