За прогнозами експертів, цього року держборг складе 102 відсотки ВВП, а до 2051 року він злетить до 202 відсотків ВВП.

Держборг США в 2021 році буде рекордним з часів Другої світової війни, а в наступні 30 років збільшиться вдвічі.

Про це повідомляти Бюджетне управління Конгресу (CBO).

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За прогнозами експертів, цього року держборг складе 102 відсотки ВВП, а до 2051 року він злетить до 202 відсотків ВВП.

При цьому CBO не враховував план бюджетних витрат обсягом 1,9 трильйона доларів, який розглядається в даний час Конгресом.

Ризик бюджетної кризи в короткостроковій перспективі є низьким, наголошується в доповіді. Дефіцит бюджету країни, за оцінками CBO, цього року знизиться до 10,3 відсотка (з 14,9 відсотка ВВП в 2020 році), а в 2051 році він стане 13,3 відсотка. Середні темпи економічного зростання США з 2021-го по 2051-й будуть 1,8 відсотка на рік, хоча до цього економіка країни росла в середньому на 3,1 відсотка.

Попередні показники

Загальний держборг США в 2018 році становив 78% ВВП.

Станом на лютий 2019 року розмір державного боргу США встановив історичний рекорд, перевищивши позначку в $22,01 трлн.

За час правління президента США Дональда Трампа американський держборг виріс на $2,06 трлн з $19,95 трлн.

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Автор: Олена Коваленко