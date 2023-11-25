Золото зберігалося на складі Міноборони, в який у березні 2022 року влучило сім російських ракет.

Міністерство оборони Укнаїни знайшло на своїх складах 1,4 кг стоматологічного золота вартістю орієнтовно 3,5 млн грн.

Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства Олег Коваль розповів у коментарі Forbes, що його до кінця року планують передати до Нацбанку.

"Це золото до 2013 року закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ. У 2017 році Командування Медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало цінний метал в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства. Йдеться про понад 1,4 кг золота", - повідомляє видання.

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Метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в нього не потрапило сім російських ракет. Наразі управління веде перемовини із НБУ, щоб до кінця року регулятор викупив дорогоцінний метал та переплавив його в золотовалютні резерви. Попередньо його вартість оцінили в 3,5 млн грн.

Міноборони планує 80% виручених коштів спрямувати до держбюджету, а 20% – на спеціальний фонд Міноборони. Гроші з нього будуть розподілені на програми фінансової програми відомства.

Фінансові резерви України - деталі

Станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38,973 млрд дол. США.

Як повідомила прес-служба Національного банку, у жовтні резерви знизилися на 1,9%, що зумовлено інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема, операції Нацбанку на валютному ринку.

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