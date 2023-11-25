Міністерство оборони Укнаїни знайшло на своїх складах 1,4 кг стоматологічного золота вартістю орієнтовно 3,5 млн грн.
Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства Олег Коваль розповів у коментарі Forbes, що його до кінця року планують передати до Нацбанку.
"Це золото до 2013 року закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ. У 2017 році Командування Медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало цінний метал в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства. Йдеться про понад 1,4 кг золота", - повідомляє видання.
Метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в нього не потрапило сім російських ракет. Наразі управління веде перемовини із НБУ, щоб до кінця року регулятор викупив дорогоцінний метал та переплавив його в золотовалютні резерви. Попередньо його вартість оцінили в 3,5 млн грн.
Міноборони планує 80% виручених коштів спрямувати до держбюджету, а 20% – на спеціальний фонд Міноборони. Гроші з нього будуть розподілені на програми фінансової програми відомства.
Фінансові резерви України - деталі
Станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38,973 млрд дол. США.
Як повідомила прес-служба Національного банку, у жовтні резерви знизилися на 1,9%, що зумовлено інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
Загалом упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема, операції Нацбанку на валютному ринку.