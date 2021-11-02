В Україні субсидії призначили 2,5 мільйона українців.

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що грошей на субсидії достатньо. Додатково на ці цілі виділили 12 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

За даними відомства, в поточному опалювальному сезоні середній розмір призначених субсидій становить 2 тисячі гривень.

При цьому зазначено, що в окремих випадках сума субсидії може досягти 3-5 тисяч гривень. Розмір державної допомоги залежить від споживаних житлово-комунальних послуг, складу домогосподарств та тарифів.

Читайте такожЕксперт спрогнозував, що буде з курсом долара та євро до кінця 2021 рокуТакож зазначено, що субсидії призначили вже понад 2,5 мільйона українців.

"Це порівнянна цифра в порівнянні з минулим роком. Але заяви від людей продовжують надходити, і з початком опалювального періоду їх кількість зросла. У минулому опалювальному сезоні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько трьох мільйонів домогосподарств. Очікуємо, що в цьому сезоні буде така ж цифра", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, українці, у яких є заборгованості з оплати послуг ЖКГ, зможуть отримати допомогу від держави у вигляді субсидії. Для цього необхідно укласти договір про реструктуризацію.

Автор: Анастасія Горбачова