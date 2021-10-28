Раніше за це відповідав Мінфін.

Отримувачі субсидій в Україні перевірятимуться Національною соціальною сервісною службою (НССС). Зараз цим займається Міністерство фінансів.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пише The Page.

"Такі перевірки чи верифікацію Мінфін проводить із 2016 року. Він перевіряє субсидіантів у різних держреєстрах і якщо знаходить якісь невідповідності, то просить органи соцзахисту розібратися. Статистика показує, що суттєві розбіжності виявляються лише у 7% рекомендацій Мінфіну щодо результатів таких перевірок", - зазначила міністр.

За її словами, потенційні субсидіанти знають про те, що їх перевірятимуть, тому намагаються заповнювати декларації правильно. Вона уточнила, що найчастіше в деклараціях не вказують дані про покупки у понад 50 тисяч гривень.

Читайте такожЧастина українців залишаться без субсидії: кого це стосуватиметьсяНССС не ходитиме по квартирах з перевірками, її роботу буде максимально авторизовано, обіцяє Лазебна.

"Критерії для включення до програми одержувачів субсидій за необхідності будуть і надалі коригуватися, але тільки після закінчення опалювального сезону. Наразі ми лише уточнюємо окремі моменти, щоб дати можливість більшій кількості людей скористатися програмою субсидій. Наприклад, людина продала квартиру, яка була єдиним житлом, і купила нову. Тому ми хочемо передбачити, щоб отриманий ним дохід не враховувався при розрахунку субсидії", - розповіла очільниця Мінсоцполітики.

Субсидії в Україні

У травні в Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців. Також з травня всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

За даними Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.

Автор: Юрій Годован