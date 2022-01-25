Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови про підвищення низки пенсій та соціальних виплат.

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови, який забезпечить з 1 березня 2022 року підвищення ряду пенсій і соціальних виплат.

Як повідомила прес-служба відомства, проект постанови розроблено на виконання законів України щодо загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, пенсійного забезпечення військовослужбовців, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та з метою здійснення додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році.

Зокрема, пропонується проіндексувати на 14% страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення складе близько 500 грн); пенсії військовим (середній розмір підвищення складе 700 грн); мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення складе 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з-поміж ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Також пропонується встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць та підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2200 до 2300 грн, а для непрацюючих пенсіонерів з-поміж одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн - до 2100 грн.

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У Мінсоцполітики пропонують збільшити на 400 грн (з 1700 грн до 2100 грн) розмір державної допомоги для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується в багатодітній родині. На 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн) планується підвищення для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу.

"Пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей. Після індексації виплати складуть для осіб у віці 75-80 років - 456 грн; осіб у віці 80+ – 570 грн", - йдеться в повідомленні.

Підвищення пенсії:

З 1 грудня 2021 року в Україні для всіх категорій пенсіонерів мінімальна пенсія була збільшена з 1854 до 1934 гривень.

17 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що розмір середньої пенсії в Україні в грудні цього року досяг майже 4 тисяч гривень.

В Україні з 1 січня 2022 року були підвищені розміри пенсійних виплат для осіб, які отримали інвалідність внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про індексацію пенсій з 1 березня 2022 року на 14% для всіх українських пенсіонерів.