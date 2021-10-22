При спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являлося повідомлення про технічний збій.

Monobank відновив роботу з платіжною системою VISA.

Як повідомили УНІАН на гарячій лінії monobank на цей момент проблему повністю усунено.

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Всі платежі, які були зірвані через неполадки в роботі системи будуть повернуті на банківські картки клієнтів monobank.

Що стало причиною збою на цей момент не повідомляється.

Збій в роботі системи:

22 жовтня 2021 року клієнти monobank заявили про проблеми при проведенні транзакцій з карткою VISA. При спробі скористатися картою, на екранах смартфонів з'являлося повідомлення про технічний збій.

Платіжна система видавала помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою карти.

Monobank і нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправленні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

Monobank і пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко