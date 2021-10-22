При спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являється повідомлення про технічний збій.

Клієнти monobank заявляють про проблеми при проведенні транзакцій з карткою VISA.

Дану інформацію УНІАН підтвердили на гарячій лінії monobank. При спробі скористатися карткою, на екранах смартфонів з'являється повідомлення про технічний збій.

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Як відзначили в monobank, на цей момент спостерігаються проблеми при проведенні платіжних операцій з картами VISA.

Платіжна система видає помилку як при спробі здійснити транзакцію онлайн-платежем, так і при спробі оплатити покупку в магазині за допомогою картки.

У банку зазначили, що зараз проводяться роботи з усунення проблеми. Причини збою на цей момент ще не з'ясовано.

Monobank і нові послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправленні квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

Monobank і пандемія:

У квітні 2020 року співзасновник першого в Україні банку без відділень monobank Михайло Рогальський розповів про те, як змінилися споживчі переваги українців після введення карантину.

Автор: Олена Коваленко