Рада виконавчих директорів МВФ схвалила пропозицію розподілити 650 млрд доларів між країнами-членами.

Україна може отримати 2,7 млрд доларів у вигляді чергового траншу від МВФ.

Про це в Faсebook повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

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За словами Рашкована, після того, як Рада виконавчих директорів МВФ схвалила пропозицію розподілити 650 млрд доларів між країнами-членами, частину цих грошей має отримати Україна.

"Це дуже позитивний крок з боку МВФ, в тому числі й для України, оскільки допоможе уряду спокійно управляти публічними фінансами", – повідомив Рашкован.

За його словами, кожна країна отримає суму пропорційно квоті в МВФ.

Stand-by для України

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

8 червня 2021 року в ЄС назвали головну умову для надання Україні чергового траншу.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що чекає Україну без чергового траншу МВФ.

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Автор: Олена Коваленко