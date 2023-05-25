Банки зараз високо оцінюють ризики неповернення кредитів.

Національний банк вважає, що головна причина скорочення кредитування бізнесу - це пригнічений попит на кредити, адже, з одного боку, бізнес обережно оцінює свою готовність обслуговувати кредити, що надаються за ринковими ставками, а з іншого - самі банки високо оцінюють ризики неповернення через можливі коливання кон’юнктури ринку.

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що в такій ситуації банки обирають активи з найменшим ризиком - депозитні сертифікати та ОВДП. В НБУ підкреслили, що така тенденція в умовах кризи - звичайна світова практика.

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"Тож для стимулювання кредитування в Україні, з огляду на макроекономічну ситуацію, НБУ насамперед спрямовуватиме свої зусилля в бік скорочення ризиків для кредиторів та оптимізації їх операційних витрат. З цією метою нова Стратегія НБУ передбачає ініціативи щодо захисту прав кредиторів, розширення функціональності Кредитного реєстру НБУ (зокрема йдеться про розширення обсягу інформаційного наповнення та кола його учасників), організації технологічного доступу учасників фінансового ринку до інформації з державних реєстрів тощо", - йдеться в повідомленні.

Ще один із передбачених у стратегії кроків, який сприятиме покращенню ситуації з кредитуванням реального сектору економіки - оцінка стійкості банків, адже вони мають забезпечити необхідний рівень капіталу для спроможності підтримувати економіку під час війни та в період відновлення.

"Оцінка стійкості включає оцінку якості активів банків і допоможе розробити стратегію врегулювання воєнних NPL, аби знизити навантаження на бізнес та банки. Бізнес зможе відновити капітал, і це сприятиме відновленню капіталу банківської системи", - йдеться в повідомленні.

Наступний крок, підкреслили в НБУ, - це поступове повернення до "мирних" регуляцій.

"Для зниження шоку ми послабили низку вимог до банків, і їх повернення дозволить впевнитись, що система спроможна підтримувати економіку. Все це - є в нашій стратегії. Обсяги кредитування - це значною мірою вимірник бізнес-активності. Прогнозоване відновлення економіки підвищуватиме попит, а банки будуть готові його задовольняти", - повідомили в НБУ.

Стратегія фінансової стабільності - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України розробив нову стратегію, яка сфокусована на захисті фінансової стабільності та відновленні країни.

За даними НБУ, нова стратегія дасть можливість центробанку з урахуванням зовнішніх факторів "розширити зону визначеності і заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій".

За словами голови НБУ Андрія Пишного, комплексна робота над новою стратегією почалася в січні 2023 року.

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