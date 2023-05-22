Реалізація стратегії буде здійснюватися щодо п'яти цілей.

Нацбанк України розробив нову стратегію, яка сфокусована на захисті фінансової стабільності та відновленні країни.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, нова стратегія до 2025 року дасть можливість центробанку з урахуванням зовнішніх факторів "розширити зону визначеності і заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій".

За словами голови НБУ Андрія Пишного, комплексна робота над новою стратегією почалася в січні 2023 року.

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"Назва нашої нової стратегії - Фінансова фортеця України. Влучна і зрозуміла аналогія. Адже фінансова екосистема має бути саме такою неприступною фортецею для ворога, а ми, її архітектори, повинні робити все, що прискорює перемогу", - розповів Пишний.

Реалізація стратегії буде здійснюватися за п'ятьма цілями:

Стійка гривня

розробка стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;

поступове ослаблення іта зняття валютних обмежень;

поступовий перехід до гнучкості обмінного курсу;

повернення фокусу монетарної політики на інфляцію.

Фінансова стабільність

збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток;

стійка і здатна банківська система;

страховий ринок готовий підтримувати відновлення;

небанківський фінансовий і платіжний ринок - прозорий і технологічний;

надійна і стійка інфраструктура фінансового ринку.

Фінансова система працює на відновлення країни

відповідальний фінансовий ринок;

розвинений кредитний ринок;

розвинений ринок страхових послуг;

розвинена інфраструктура ринків капіталу;

фінансово грамотне населення та підприємці.

Сучасні фінансові послуги

фінансовий ринок - цифрова фортеця;

Power banking 2.0 - відновлення інфраструктури на деокупованих територіях;

технологічний розвиток фінансового ринку;

стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу;

віртуальні активи та цифрові гроші НБУ - чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету;

цифрові фінансові послуги - частина цифрової країни

Ефективний центральний банк

голос НБУ - посилення комунікацій регулятора;

розвиток інституційних відносин зі стейкхолдерами;

міжнародне співробітництво та обмін експертизою;

європейська інтеграція фінансового сектору;

ефективна операційна діяльність;

Цифрова трансформація НБУ;

людський капітал - основний актив НБУ.

"Перші чотири цілі спрямовані зовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. П'ята мета - "ефективний центральний банк" - покликана поліпшити реалізацію місії і бачення Національного банку через внутрішню трансформацію", - пояснили в НБУ.

Нацбанк і вимоги МВФ

22 грудня 2023 року МВФ оприлюднив Меморандум нової програми для України. Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень.

3 травня 2023 року Україна виконала одну з головних вимог МВФ. Президент України Воломидир Зеленський підписав закон, що передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами.

9 травня 2023 року Нацбанк виконав вимогу МВФ. Національний банк України призначив директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрія Котюжинського.

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