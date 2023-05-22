Нацбанк України розробив нову стратегію, яка сфокусована на захисті фінансової стабільності та відновленні країни.
Як повідомляє прес-служба Нацбанку, нова стратегія до 2025 року дасть можливість центробанку з урахуванням зовнішніх факторів "розширити зону визначеності і заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій".
За словами голови НБУ Андрія Пишного, комплексна робота над новою стратегією почалася в січні 2023 року.
"Назва нашої нової стратегії - Фінансова фортеця України. Влучна і зрозуміла аналогія. Адже фінансова екосистема має бути саме такою неприступною фортецею для ворога, а ми, її архітектори, повинні робити все, що прискорює перемогу", - розповів Пишний.
Реалізація стратегії буде здійснюватися за п'ятьма цілями:
Стійка гривня
- розробка стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;
- поступове ослаблення іта зняття валютних обмежень;
- поступовий перехід до гнучкості обмінного курсу;
- повернення фокусу монетарної політики на інфляцію.
Фінансова стабільність
- збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток;
- стійка і здатна банківська система;
- страховий ринок готовий підтримувати відновлення;
- небанківський фінансовий і платіжний ринок - прозорий і технологічний;
- надійна і стійка інфраструктура фінансового ринку.
Фінансова система працює на відновлення країни
- відповідальний фінансовий ринок;
- розвинений кредитний ринок;
- розвинений ринок страхових послуг;
- розвинена інфраструктура ринків капіталу;
- фінансово грамотне населення та підприємці.
Сучасні фінансові послуги
- фінансовий ринок - цифрова фортеця;
- Power banking 2.0 - відновлення інфраструктури на деокупованих територіях;
- технологічний розвиток фінансового ринку;
- стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу;
- віртуальні активи та цифрові гроші НБУ - чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету;
- цифрові фінансові послуги - частина цифрової країни
Ефективний центральний банк
- голос НБУ - посилення комунікацій регулятора;
- розвиток інституційних відносин зі стейкхолдерами;
- міжнародне співробітництво та обмін експертизою;
- європейська інтеграція фінансового сектору;
- ефективна операційна діяльність;
- Цифрова трансформація НБУ;
- людський капітал - основний актив НБУ.
"Перші чотири цілі спрямовані зовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. П'ята мета - "ефективний центральний банк" - покликана поліпшити реалізацію місії і бачення Національного банку через внутрішню трансформацію", - пояснили в НБУ.
Нацбанк і вимоги МВФ
22 грудня 2023 року МВФ оприлюднив Меморандум нової програми для України. Програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень.
3 травня 2023 року Україна виконала одну з головних вимог МВФ. Президент України Воломидир Зеленський підписав закон, що передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами.
9 травня 2023 року Нацбанк виконав вимогу МВФ. Національний банк України призначив директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрія Котюжинського.