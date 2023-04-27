Утримання облікової ставки та запровадження додаткових інструментів для захисту заощаджень від інфляційного знецінення сприяли посиленню курсової стійкості.

Правління Національного банку України ухвалило рішення всьоме зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

"Це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом'якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час прес-брифінгу.

За словами Пишного, утримання облікової ставки на рівні 25%, запровадження додаткових інструментів для захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, а також заходи з активізації конкуренції банків за строкові депозити сприяли посиленню курсової стійкості.

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"В тому числі завдяки цим заходам попит на гривневі інструменти почав зростати, тоді як на іноземну валюту - скоротився. Про це, зокрема, свідчило й суттєве зміцнення готівкового курсу гривні з початку 2023 року, яке позитивно позначилося на очікуваннях і підтримало тенденцію до сповільнення інфляції", - повідомив голова Нацбанку.

Водночас, зазначив Пишний, значною мірою курсова стійкість забезпечується жорсткими валютними обмеженнями, ефективність яких з часом послаблюється, а їх обмежувальний вплив на економічну активність, навпаки, посилюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим, відповідно, НБУ спрямовує свою політику на формування належних передумов для пом’якшення адміністративних обмежень.

"З огляду на все ще високу невизначеність та ризик подальшого зростання залишків коштів на поточних рахунках на тлі значних видатків бюджету забезпечення привабливості строкових заощаджень в гривні є важливою передумовою для збереження курсової стійкості та подальшого зниження інфляції. Це зумовлює необхідність збереження облікової ставки на рівні 25% річних", - додав очільник центробанку.

Облікова ставка в Україні - що це

Нагадаємо, облікова ставка - це інструмент, за допомогою якого Нацбанк намагається впливати на інфляцію. НБУ збільшує ставку для стримування цін або знижує для підвищення економічної активності (активнішого кредитування).

До повномасштабної війни облікова ставка становила 10%, а за шість місяців до цього - 6%. На такому найнижчому рівні за всю історію вона трималася з 2020 року.

У березні 2023 року правління Національного банку України ухвалило рішення вшосте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Цей рівень був встановлений у червні 2022 року для захисту гривневих доходів і заощаджень громадян.

Наприкінці березня стало відомо, що члени Комітету з монетарної політики Національного банку припустили, що зниження облікової ставки може початися раніше, ніж передбачено січневим макропрогнозом.

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