Оновлений прогноз передбачає збереження облікової ставки на рівні 25%, щонайменше до кінця першого кварталу 2024 року.

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку не виключають, що зниження облікової ставки може початися раніше, ніж передбачено січневим макропрогнозом.

Як йдеться в повідомленні на сайті НБУ, 15 березня на останньому засіданні Комітету з монетарної політики вісім з 11 топ-керівників НБУ припустили, що зниження ставки може початися раніше.

Представники НБУ відзначили, що цикл зниження облікової ставки може початися вже восени, а передумови для такого рішення можуть сформуватися навіть раніше.

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При цьому члени Комітету з монетарної політики НБУ закликали не поспішати з висновками щодо зміни прогнозу облікової ставки.

У НБУ відзначають, що траєкторія облікової ставки має узгоджуватися з планом пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, над яким зараз працює регулятор.

Війна в Україні та облікова ставка

Облікова ставка - інструмент, яким Нацбанк намагається впливати на інфляцію. НБУ збільшує ставку для стримування цін або знижує для підвищення економічної активності (більш активного кредитування).

До війни облікова ставка становила 10%, а за шість місяців до цього — 6%. На такому найнижчому рівні за всю історію вона трималася з 2020 року.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив дисконтна ставка на рівні 10%.

2 червня Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити дисконтна ставка з 10% до 25% річних.

26 січня 2023 року Нацбанк п'ятий раз поспіль зберіг облікову ставку на рівні 25%

Оновлений прогноз передбачає збереження облікової ставки на рівні 25%, щонайменше до кінця першого кварталу 2024 року.

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