Підвищений попит на валюту вгамувався, а гривня зміцнилася на міжбанківському валютному ринку.

За перший тиждень лютого ситуація на валютному ринку стабілізувалася у порівнянні з кінцем січня.

Про це заявила прес-служба Нацбанку у Facebook.

"З одного боку, заспокоївся підвищений попит на валюту, що виник у минулі періоди через вплив психологічного фактора, зумовлений погіршенням інформаційного середовища. З іншого боку, - зросла пропозиція валюти", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, за тиждень гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 грн/долар з 28,68 грн/долар на закритті міжбанку минулої п'ятниці, зазначили в НБУ.

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Нацбанк виходив на валютний ринок для згладжування надмірних коливань, але вже не з продажем валюти – як це було протягом більшої частини січня, а з покупкою. Всього за тиждень НБУ купив на валютному ринку 333,7 млн. доларів.

За даними НБУ, цього ж тижня вперше з початку року населення продавало валюти більше, ніж купувало.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 2 лютого також заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті (IDR) України з "позитивного" до "стабільного", а також підтвердило рейтинг на рівні "B".

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