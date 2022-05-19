Очікується, що найближчим часом Конгрес США затвердить приблизно 5,5 млрд доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та глобальну продовольчу безпеку.

Сполучені Штати Америки анонсували нову екстрену продовольчу допомогу для України на суму 215 млн доларів.

Як повідомляє CNN, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, закликавши інші країни швидко допомогти глобальній продовольчій кризі, яка зростає через вторгнення Росії в Україну.

"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще 215 мільйонів доларів нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше. Ми очікуємо, що наш Конгрес дуже скоро затвердить приблизно 5,5 мільярдів доларів додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку", - зазначив він.

За словами Блінкена, його країна виділить 500 млн доларів на збільшення виробництва в США добрив через збільшення потреби в добривах у державах, які до цього отримували їх з Росії.

"Країни, які мають значні запаси зерна та добрив і фінансові ресурси, повинні активізуватися і робити це швидко. США оголосили про нове фінансування на суму понад 2,3 мільярда доларів на екстрену продовольчу допомогу для задоволення глобальних гуманітарних потреб після вторгнення Росії в Україну", - додав держсекретар США.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що G7 готує пакет фінансової допомоги для України в 15 мільярдів євро.

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