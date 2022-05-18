Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє вітчизняна Національна рада з питань повоєнного відновлення.

Європейська комісія затвердила План відбудови України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли Росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам із агресором. Проте головне в цьому плані не гроші. Головне — це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами", - написав він.

Також голова уряду додав, що Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє вітчизняна Національна рада з питань повоєнного відновлення.

"Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів. Наш спільний план спиратиметься на 4 стовпи: відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою; модернізація української держави та наших інституцій; максимальна інтеграції України з ЄС в усіх сферах і напрямках; економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

6 травня Денис Шмигаль заявив, що на відновлення української економіки та інфраструктури після російського вторгнення необхідно буде 600 млрд доларів.

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