Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 10 копійок - до 40,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні знизився на 3 копійки - до 41,83 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.

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Курс під час війни:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

У проекті Державного бюджету на 2023 рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні вище 42 грн/дол.

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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