За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, кошти будуть виділені у будь-якому випадку.

Євросоюз відклав на місяць, до 1 лютого 2024 року, розгляд питання щодо виділення 50 млрд євро для України не через вето Угорщини, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону Єдиних новин.

"Оформлення рішення про 50 млрд євро було перенесено на початок наступного року не через вето Угорщини, а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання. Тому що вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – пояснив Кулеба.

Він переконаний, що Україна у будь-кому випадку отримає гроші від Євросоюзу.

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"Питання залишилось одне. Або це зроблять 27 держав разом, всі члени ЄС включно з Угорщиною. Угорщині дали місяць на проведення додаткових перемовин. Або ці гроші виділить 26 країн Європейського Союзу без Угорщини. От і все. Тут питання їхньої внутрішньої єдності, і вони докладають всіх зусиль для того, щоб її все ж таки зберегти. Але якщо це не вдасться, то гроші все одно будуть виділені", – переконує Кулеба.

Допомга ЄС для України

Як повідомляв УНІАН, голова Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС 14-15 грудня заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити рішення ЄС про програму допомоги Україні на 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Про накладене вето заявив і сам Орбан у соцмережі.

Водночас лідери домовилися про проведення саміту 1 лютого 2024 року, на якому проголосують фінансове питання по допомозі Україні.

Як відомо, 14-15 грудня у Брюсселі пройшов саміт ЄС. 14 грудня Європейська Рада дозволила почати переговори про вступ України до ЄС. Можливість оголошення про початок переговорів із Україною на зустрічі у Брюсселі обговорювалася вже давно, при цьому ясності в цьому питанні не було.

За результатами саміту МЗС виступило із заявою, що 26 країн-членів Євросоюзу досягли принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility).

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