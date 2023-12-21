ЄС має спеціальний стабілізаційний фонд, який призначений для порятунку країн єврозони.

На тлі проблем із західною підтримкою України Європейський Союз може профінансувати потреби Києва за рахунок фонду порятунку, який містить 80 мільярдів євро. Таку думку висловив голова національного банку Фінляндії, колишній єврокомісар з питань економіки Оллі Рен в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, європейський фонд порятунку – це механізм стабільності, створений, щоб надавати позики країнам єврозони, які опинилися у скрутному становищі. Але зараз він міг би стати "планом Б" у багаторічній програмі фінансової допомоги Києву.

"У нас немає безпосередньої потреби в фонді порятунку на фінансових ринках, але ми маємо глибоку гостроту, екзистенціальну гостроту в Україні. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", — сказав Рен.

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Bloomberg наголошує, що США досі не можуть ухвалити нову програму допомоги Україні, так само як і фінансування ЄС було заблоковано або принаймні відкладено прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На цьому тлі Київ ризикує залишитися без грошей на початку наступного року.

"Я дуже стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини. У нас немає часу, щоб його гаяти, тому інші 26 держав-членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати план Б без згоди Угорщини, яка, здається, йде своїм шляхом", – каже фінський економіст.

Проблема із фінансовою допомогою Україні

Як писав УНІАН, минулого тижня ЄС не зміг ухвалити новий чотирирічний план макрофінансової допомоги Україні із загальним кошторисом близько 50 мільярдів євро. Гроші мали бути виділені з бюджету ЄС. Вето на це рішення наклала Угорщина.

Угорський прем’єр Віктор Орбан вважає, що країни-члени ЄС, які бажають підтримати Україну фінансово, мають підписати окрему угоду про фінансування Києва поза межами бюджету ЄС. Сама Угорщина допомагати Україні звісно ж не планує.

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