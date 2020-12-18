Місія планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне перший перегляд угоди з Україною у форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня.

Про це йдеться в релізі Фонду з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана.

"Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня. З огляду на обставини пандемії COVID, місія буде проводити дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року", - сказано в повідомленні.

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Україна і МВФ: новини

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планувало отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року.

22 жовтня 2020 року голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, у якій повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Катерина Жирій