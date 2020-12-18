Місія Міжнародного валютного фонду розпочне перший перегляд угоди з Україною у форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня.
Про це йдеться в релізі Фонду з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана.
"Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by в період з 21 по 23 грудня. З огляду на обставини пандемії COVID, місія буде проводити дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує відновити зустрічі по завершенні новорічних свят у січні 2021 року", - сказано в повідомленні.
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Україна і МВФ: новини
- 9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планувало отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року.
- 22 жовтня 2020 року голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.
- 18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, у якій повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.
- Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
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