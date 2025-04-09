Сторони обговорили реалізацію та започаткування нових проєктів у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності й енергетики.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідні угоди підписали в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Зазначається, що 100 млн євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла. Також додаткові 100 млн євро підуть на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення.

Крім того, Україна отримає 100 млн євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

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За словами міністра, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування. Вдячні банку за активну підтримку України та за внесок у нашу стійкість", - додав Шмигаль.

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9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримає 432 млн доларів від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури. Відповідні угоди у рамках проєкту DRIVE були підписані 2 квітня у Києві між Міністерством розвитку громад та територій України й Світовим банком.

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