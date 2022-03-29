Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.

Україна отримає кредит у 300 млн євро від Французького агентства розвитку.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення. Надані нам кошти є надзвичайно важливими для підтримки стабільності фінансової системи в умовах повномасштабної війни з РФ", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредит надається за фіксованою процентною ставкою у розмірі 1,04 % річних на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років від дати укладення кредитного договору).

Кошти будуть використані для фінансування державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови.

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