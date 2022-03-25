Євросоюз зобов’язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови.
Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС.
Беручи до уваги руйнації та величезні втрати, завдані Україні воєнною агресією Росії, ЄС зобов’язується надавати підтримку уряду України для задоволення невідкладних потреб держави, а після війни – для відновлення демократичної України.
З цією метою Європейський Союз погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною і запрошує до участі міжнародних партнерів, а також закликає до негайної підготовки.
ЄС "закликав Комісію продовжувати надавати технічну допомогу для проведення реформ в країні".
ЄС також закликав до своєчасної організації міжнародної конференції зі збору коштів у рамках фонду.
За підрахунками KSE, збиток інфраструктурі склав 62-119 мільярдів доларів; збитки населення, об'єктів соціальної та медичної інфраструктури — до 10 мільярдів доларів.
Міністр фінансів Марченко вважає, що через війну Україна втратить 1/3 ВВП.
Прямі втрати 2022 року будуть близько 62 мільярдів доларів, а майбутні витрати на розмінування території перевищать 1 трильйон доларів.
Інші суми збитків, наголошують експерти, потрібно буде стягувати з Росії в судах, заарештовуючи та забираючи активи як самої країни, так і людей, пов’язаних з владою.