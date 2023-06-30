Кошти мають пом'якшити наслідки нападу Росії.

Україна отримає кредит на 1,5 мільярдів доларів під гарантії уряду Японії в рамках фонду ADVANCE Ukraine. Відповідне рішення прийнято радою директорів Світового банку

У прес-службі Світового банку відзначили, що кошти спрямують на підтримку реформ в Україні, які мають пом'якшити економічні наслідки повномасштабного нападу Російської Федерації.

Виділені кошти повинні:

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покрити потреби бідних громадян та переміщених осіб;

підтримати реформи, спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності використання держресурсів;

допомогти ринкам краще функціонувати "під час та після війни".

Крім того, зазначено, що у 2023-2024 фінансовому році Світовий банк та Україна реалізують рамкові проекти, зосередившись на таких секторах, як енергетика, охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, житлове будівництво та сільське господарство.

Фінансова допомога для України - останні новини

29 червня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,215 млрд доларів від США і Фінляндії.

Крім того, Рада директорів Міжнародного валютного фондузавершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України в рамках механізму розширеного фінансування. Фонд виділить близько 890 мільйонів доларів.

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