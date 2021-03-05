Україна посідає 45 місце серед 45 країн Європейського регіону, і її загальний бал значно нижчий за регіональні та світові середні.

Україна за підсумками 2020 року піднялася на 7 позицій у рейтингу економічних свобод, посівши 127 місце зі 178.

Читайте такожМВФ покращив прогноз падіння економіки України цього рокуПро це йдеться в дослідженні, проведеному дослідницькою організацією The Heritage Foundation.

Відзначається, що при цьому Україна входить в категорію країн "в основному невільні" й посідає останнє 45 місце в Європейському регіоні. Її загальний бал (56,2) значно нижче регіональних і світових середніх.

Найнижчими показниками України є фінансова свобода (30 балів), інвестиційна свобода (35 балів) і судова ефективність (41,1 бала). Кращі показники - податковий тягар (88,7 бала) і фіскальне здоров'я (87,7 бала).

Зазначається, що для подальшого поліпшення економічної ситуації України уряду слід підвищити рівень довіри інвесторів, покращуючи законодавство і проводячи реформу судової системи.

Згідно з рейтингом, Польща, що межує з Україною, знаходиться на 41 місці, Росія - на 92, Білорусь - на 95, Молдова - на 85. Очолили рейтинг Сінгапур, Нова Зеландія та Австралія. Замикають його - Куба, Венесуела і Північна Корея.

Довідка УНІАН

Рівень свободи економік країн світу розраховується за середніми арифметичними з 10 показників, серед яких: свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектора, інвестицій, праці, монетарна і фіскальна свободи, гарантії прав власності, розмір бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції.

Таким чином, теоретично, в "абсолютно вільній економіці" в підсумку може вийти 100 балів, а там, де свободи немає в принципі, відповідно - нуль.

Всі країни світу в цьому індексі розділені на 5 умовних груп - "вільні", "в основному вільні", "помірно вільні", "в основному невільні", "невільні". Повний рейтинг дає загальну картину економічних свобод серед країн світу.

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Автор: Богдан Слуцький