Битва за Покровськ має низку важливих значень, відображаючи мінливий оперативний і політичний контекст цього етапу війни.

Покровськ фактично впав під натиском російських військових, які оточили його з трьох боків, і війська Кремля дедалі активніше просочуються в центр.

Як пише оглядач The Times Марк Галеотті, є спокуса представити таку масштабну операцію (битва за місто тривала 18 місяців) як переломний момент у війні. Але насправді, цю поразку України не слід розглядати як кардинальний поворот.

Про що говорить битва за Покровськ

Він вважає, що битва за Покровськ має низку важливих значень, відображаючи мінливий оперативний і політичний контекст цього етапу війни.

Відео дня

Оглядач зазначив, що три дні тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що "мови про російський контроль над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони не йде". Однак, як зазначив Галеотті, відтоді з'явилися нові свідчення активності росіян.

"У місті все ще тривають бої, оскільки окремі сили українських військ займають останню оборону або намагаються досягти безпечних рубежів", - написав оглядач.

Він зазначив, що переломний момент майже напевно вже минув і, хоча українські військові домоглися деяких успіхів на північ від Покровська, шансів на контратаку ЗСУ на саме місто, мало.

"Після краху оборони Покровська і Мирнограда бої на північному сході України продовжаться. Міста-фортеці в решті української частини Донецької області все ще стоять. Західні спостерігачі вважають, що їхнє падіння займе більше часу, ніж падіння Покровська", - констатував Галеотті.

Однак наступна кампанія, як припустив оглядач, розгорнеться не на Донбасі, а у Вашингтоні.

До чого тут Трамп

Одна з причин, чому російський диктатор Володимир Путін поклав скільки своїх солдатів за Покровськ, полягає в тому, що він втягнутий не тільки у війну з Україною, а й у боротьбу характерів із президентом США Дональдом Трампом.

Журналіст зазначив, що Путін намагався позначити свою непокору, спочатку показавши нові ядерні системи, а тепер і здобувши ще одну перемогу. "Переможець - Москва, а не Київ - такий сигнал американському президенту, відомому своєю готовністю підтримати переможців", - зазначив оглядач.

Галеотті міркує, що може здатися неможливим, що українського президента Зеленського примусять до мирної угоди, яку, вочевидь, підтримує Трамп, але Путін, схоже, сподівається, що, якщо він заручиться підтримкою США, українці віддадуть йому міста-фортеці, і йому не доведеться битися за них.

Битва за Покровськ

Останньому російському наступу на Покровськ сприяв густий туман, який заважав роботі українських розвідувальних та ударних дронів. Історично склалося так, що зима сповільнить темп військових дій.

Оглядач зазначив, що Україна постраждає, оскільки чисельна перевага Росії та її ширші можливості щодо введення в бій свіжих підрозділів відіграють ще більшу роль.

"Ми цілком могли б розглядати зиму як період інтенсивних бойових дій, а не як затишшя, яке дало б українцям можливість перегрупуватися", - констатував журналіст.

Битва за Покровськ виявила зростаючу кадрову кризу в Україні, а РФ все ще здатна щомісяця набирати по 30 тис. солдатів, щоб компенсувати свої втрати.

"Рішучість, яка була чеснотою Києва, одночасно стає його недоліком. Небажання здаватися призвело до того, що Україна не тільки втратила шанс вирвати свої війська з рук росіян, а й перекинула підрозділи з інших напрямків для підкріплення", - написав оглядач.

Як битва за Покровськ зіграла на руку росіянам на інших напрямках

Почасти через перекидання українських військ росіяни відносно швидко просуваються на півдні. Зокрема, 90-та танкова дивізія просувається відкритою місцевістю до Гуляйполя, де межують Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. Зараз вони перебувають за 8 км від міста.

Як і Покровськ, Гуляйполе є українським логістичним вузлом. Хоча його доля не визначена, якщо Київ відправить підкріплення, це, ймовірно, означатиме утримання позицій.

"Сувора правда полягає в тому, що в українців недостатньо солдатів, щоб прикрити кожну вразливу точку на лінії фронту. Тому Покровськ, як і всі міста, важливий, і з огляду на те, що Путін не турбується про свої втрати, росіяни, ймовірно, задоволені", - зазначив Галеотті.

Однак, як підсумував журналіст, ширший контекст цієї битви полягає в тому, що в той час, коли зима може бути на боці росіян, Київ відчуває гостру нестачу людей, і битва за увагу Трампа також ще не виграна.

Ситуація в Покровську

Нещодавно начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко заявляв, що до зими російські військові намагатимуться закріпитися в Покровську і Мирнограді. Однак, за його словами, з настанням морозів противника буде легко вибити звідти.

За даними Генштабу ЗСУ, за 15 листопада на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Найбільше - на Покровському напрямку. Там ворог 52 рази атакував позиції ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: