Активні бойові дії триватимуть в Україні щонайменше до весни, тож Європа має продовжувати підтримку Києва. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю Associated Press.

Він зазначив, що Зеленському варто швидко розібратися з корупційним скандалом довкола "Енергоатома", бо ця ситуація грає на руку Росії. Разом з тим Стубб закликав європейських лідерів продовжувати і за можливості посилити фінансову та військову підтримку Києва, попри корупційний скандал.

"Я не дуже оптимістично налаштований щодо досягнення припинення вогню або початку мирних переговорів, принаймні цього року", – сказав Стубб, додавши, що було б добре "щось розпочати" до березня.

Щоб мир запанував в Україні, Трамп та європейські лідери повинні максимально посилити тиск на Росію та Путіна, змінивши його стратегічне мислення, зазначив фінський президент. Наразі ж Путін залишається на своїх початкових позиціях, що заперечують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, каже Стубб.

Фінський президент переконаний, що Захід має використати для підтримки України сотні мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються в Європі. Він також схвально відгукнувся про американські санкції проти компаній "Лукойл" та "Роснефть". При цьому Стубб додав, що потрібно зробити більше, щоб Україна могла завдати удару по російській військовій промисловості, ймовірно, натякаючи на передачу крилатих ракет "Томагавк".

Війна в Україні: стратегічна ситуація

Як писав УНІАН, більшість оглядачів схильні вважати захоплення Покровська росіянами неминучим, але стратегічно не дуже важливим. Військовий експерт Семюель Рамані вважає, що головна небезпека втрати міста для України полягає у зниженні бойового духу, тоді як на фронт загалом ця подія стратегічно не вплине.

Між тим німецький військовий експерт Юліан Рьопке вважає, що Україна рухається до стратегічної поразки. Повільно, але неухильно російські війська просуваються на фронті, тоді як українська влада та західні партнери, на його думку, поводяться так, ніби не усвідомлюють стратегічної небезпеки.

