Піраміда Менкаура, побудована близько 2510 року до нашої ери і заввишки майже 60 м, є найменшою з трьох головних пірамід Гізи.

Група вчених, можливо, знайшла залишки прихованого входу в одну з пірамід знаменитого комплексу Гізи.

Піраміда Менкаура, побудована близько 2510 року до нашої ери і заввишки майже 60 м, є найменшою з трьох головних пірамід Гізи, пише Dailymail. Її було збудовано як гробницю фараона Менкаура, правителя Четвертої династії, саркофаг якого таємничим чином зник.

Дослідники з Єгипту та Німеччини використовували високотехнологічні неінвазивні методи сканування, щоб зазирнути за історичні цеглини піраміди. У результаті вони побачили дві приховані аномалії, заповнені повітрям. Вчені вважають, що вони вказують на наявність прихованого входу, який досі не могли виявити.

Вчений Мюнхенського технічного університету Крістіан Гроссе назвав це "важливою знахідкою в Гізі".

"Розроблена нами методологія випробувань дає змогу робити дуже точні висновки про природу внутрішнього устрою піраміди. Гіпотеза про наявність ще одного входу вельми правдоподібна, і наші результати значно наблизили до її підтвердження", - прокоментував він.

Видання зазначило, що дослідник Стейн ван ден Ховен уперше висунув гіпотезу про можливий додатковий вхід у 2019 році, але досі це залишалося лише гіпотезою.

Тепер експерти вважають, що другий вхід розташований на східному боці, зверненому до Нілу. Зокрема, вони вказують на прямокутну ділянку розміром 4 м метри заввишки і 6 м завширшки на східному боці, розташовану близько до землі.

Як не дивно, гранітні блоки в цій частині східного фасаду "надзвичайно гладкі", немов їх ретельно відполірували. Примітно, що такі ж гладкі камені виявлено біля головного входу з північного боку, що дає змогу припустити існування тут другого прихованого входу.

Експерти з Каїрського університету і Мюнхенського технічного університету (TUM) використовували "неінвазивні" методи - радар, ультразвук і електрорезистивну томографію (ERT), - щоб зазирнути всередину, не розсуваючи стародавні цеглини.

Дивно, але вони виявили за гладким фасадом дві заповнені повітрям порожнини, обидві різного розміру і розташовані на різній висоті.

Одна із заповнених повітрям "аномалій" розташована на глибині 1,4 м і має розміри метр заввишки та 1,5 м завширшки, тоді як інша аномалія розташована на глибині 1,13 м і має розміри 90 см н 70 см.

Нагадаємо, загалом комплекс Гізи охоплює піраміди Хуфу, Хефрена та Мікеріна, а також Великого Сфінкса. Усі вони оповиті таємницею через незрозумілі методи будівництва, точне астрономічне вирівнювання та досі незрозуміле призначення.

