За словами директора Bitfarm, продаж потужностей АІ-компаніям принесе більше прибутку, ніж усі роки майнінгу.

Одна з найбільших майнінгових компаній Bitfarm до 2027 року піде з класичного майнінгу і переведе потужності під ШІ-центри обробки даних.

Зараз у компанії 12 дата-центрів і 341 МВт доступної енергії - саме цей ресурс дає їй змогу всерйоз розраховувати на встановлення кількох тисяч серверних стійок NVIDIA GB300 NVL72, які вимагають жахливої кількості енергії та рідинного охолодження.

Гендиректор Bitfarm Бен Ганьон пояснює, що переробка ферми в штаті Вашингтон під дата-центр для ШІ може приносити компанії більше чистого прибутку, ніж весь багаторічний майнінг біткоїна. Вашингтонська ферма - це менше 1% від загального потенціалу земель і потужностей компанії.

У третьому кварталі Bitfarm зафіксувала 46 мільйонів доларів чистого збитку - майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Рекордна ціна біткоїна в жовтні не допомогла, а нові майнери T21 виявилися слабкішими за очікуваний, що змусило компанію знизити прогнози хешрейту на першу половину 2025 року на 14%.

Перехід з майнінгу на обробку даних потребуватиме сотень мільйонів, а можливо, і мільярдів доларів. Якщо АІ-ринок, який багато аналітиків уже називають бульбашкою, дійсно схлопнеться, компанія може не пережити удар.

