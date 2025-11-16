Рьопке зазначає, що ні українська армія, ні західні партнери не отримують необхідних уроків зі своїх попередніх помилок у веденні війни проти Росії.

Україна рухається до стратегічної поразки у війні з Росією, і якщо ні український уряд, ні західні партнери не зроблять негайних дій, Росія поступово виграє цю війну. Таку думку висловив аналітик Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в X.

Аналітик зазначає, що площа території, контрольованої Україною, у жовтні скоротилася на 586 квадратних кілометрів, а в листопаді, ймовірно, буде досягнуто нового річного максимуму за втратами території.

"Таким чином, щомісячна втрата території розміром із федеральну землю Берлін стає цілком реальною. Російські наступи в регіонах великих міст Дніпро і Запоріжжя - це тепер питання кількох місяців, максимум одного-двох років", - підкреслює він.

Відео дня

Дві головні причини

Рьопке зазначає, що в той час як українські журналісти та активісти вже усвідомили серйозність ситуації, ані українська армія, ані західні партнери не витягують необхідних уроків зі своїх попередніх помилок у веденні війни проти Росії і не вживають серйозних дій.

Так, він вважає марними поставки західної бронетехніки на тлі зростаючого домінування Росії в галузі оптоволоконних та інших безпілотних систем:

"Замість того, щоб підтримати Україну "зброєю масового знищення" в сучасному розумінні - тобто мільйонами дронів FPV, а також тисячами потужних крилатих ракет для нанесення глибоких ударів, західні країни, як і раніше, обмежуються точковою допомогою та інвестиціями в стратегічно переоцінені українські дрони дальнього радіусу дії".

Він також покладає провину за критичну ситуацію на фронті і на політику української влади щодо ухилянтів, заявляючи, що "український уряд, схоже, не сприймає війну на знищення проти своєї країни всерйоз".

"Де насправді використовуються 17 000 мобілізованих на місяць чоловіків, залишається загадкою для більшості спостерігачів і солдатів на фронті. Дезертирство і тимчасова відсутність на службі - внаслідок чого цілі бригади часто існують тільки на папері - у більшості випадків залишаються безкарними. Це призводить не тільки до хибної оцінки власної чисельності військ та їхньої боєздатності, а й до утворення величезних прогалин на фронті і, як наслідок, до постійних нових проривів російських військ", - підкреслює він.

Якщо ні Україна, ні Захід не зроблять негайного стратегічного повороту, Росія поступово виграє цю війну, підсумовує аналітик.

Війна в Україні - прогнози

ЗМІ писали, що ця зима обіцяє стати найважчою для України за весь час війни, і перед нашою країною стоять три серйозні виклики - фінансова криза, втрати на фронті та енергетична війна.

Водночас Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Україна готова воювати ще три роки, але Володимир Путін не зможе стільки витримати.

Вас також можуть зацікавити новини: