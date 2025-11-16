Попередній удар по заводу було завдано 28 серпня.

Удар по Новокуйбишевському нафтопереродному заводу (НПЗ) "Роснафти" вночі 16 листопада завдали Сили безпілотних систем (СБС) спільно із Силами спецоперацій та Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ в Telegram Роберт "Мадяр" Бровді. Він нагадав, що удар по цьому НПЗ завдано не вперше.

"28 серпня 2025 року був повністю зупинений після візиту "птахів СБС" сумісно з ССО. Горіло той раз знатно та надійно у семи осередках одночасно", - розповів командувач.

За його словами, росіяни відновлювали завод після української атаки довго, "тож наступний візит був на межі терплячості". Мадяр розповів, що на підприємстві виробляють паливо для реактивних двигунів найвищого сорту, а також бензин і дизель.

Удари по НПЗ Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, 15 листопада Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, який виготовляв для повітряно-космічних сил ворога. Зокрема, підприємству вдавалося випускати в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1.

Саратовський НПЗ повністю зупинив роботу після ударів українських дронів 11 і 14 листопада. За даними Reuters, підприємство може залишатися зупиненим до кінця місяця. Удари могли пошкодити установку первинної переробки нафти CDU-6 - єдину установку первинної переробки на заводі.

Також ми писали, що 4 листопада українські дрони атакували провідний НПЗ Росії "ЛУКОЙЛ-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в місті Кстово. Завод забезпечує, зокрема, Московський регіон, на нього припадає близько 30% споживання бензину в країні.

