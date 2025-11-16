Після майже 17 місяців виснажливих боїв Росія перебуває на межі захоплення Покровська. Як пише оглядач The Telegraph Семюель Рамані, хоча падіння Покровська, найімовірніше, незначною мірою вплине на динаміку на фронті в короткостроковій перспективі, однак наслідки для морального духу та єдності українців під час війни можуть бути набагато значнішими.
Піррова перемога Росії
Як пише видання, серед військових аналітиків переважає думка, що Москва в Покровську домоглася піррової перемоги - через колосальні втрати.
Водночас, з військової точки зору, взяття Покровська Росією мало б очевидні тактичні переваги. Покровськ - ключовий логістичний вузол у західній частині Донецька. Крім наявності залізничної лінії, Покровськ розташований на перетині доріг, що ведуть на схід до Костянтинівки і Донецька, а також на захід до Дніпра і Запоріжжя:
"Поразка України в Покровську надасть Росії безпрецедентну логістичну перевагу. Українські війська вже змушені проходити 10-15 км небезпечною місцевістю, щоб дістатися до своїх позицій, і зазнають труднощів з евакуацією поранених із передової".
Однак зі стратегічного погляду картина туманна. Інститут вивчення війни зазначив, що Росія вже позбавила Україну можливості використовувати Покровськ як логістичний вузол у липні 2025 року, і захоплення міста може лише незначно посилити цей успіх. Україна також зберігає міцний контроль над Слов'янськом і Краматорськом. Це означає, що Кремль далекий від досягнення своєї мети - повного контролю над Донецьком.
Головна небезпека в іншому
Із суто військового погляду, тріумф Росії в Покровську більше схожий на пропагандистський успіх, аніж на переломний момент на полі бою, однак хибно стверджувати, що він повністю фальшивий, зазначає Рамані:
"Захопивши Покровськ, Росія може загострити протиріччя між Зеленським і вищим військовим керівництвом і ще більше підірвати бойовий дух України, який і без того падає".
Аналітик нагадує, що оборона Бахмута загострила напруженість між Зеленським і тодішнім головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський дотримувався стратегії "фортеці Бахмут" і був переконаний, що, залишаючись у місті, українські війська завдадуть непропорційно великих втрат своїм російським колегам. Залужний натомість підтримав тактичний відхід із Бахмута:
"Судячи з моїх контактів з українськими джерелами, обізнаними з ситуацією на лінії фронту, у Покровську розгортається аналогічна боротьба... Вище командування української армії побоюється, що її сили занадто розосереджені на 1000-кілометровій лінії фронту. Хоча Зеленський рішуче заявив, що "нікого не змушують помирати заради руїн" у Покровську, він викликав роздратування у військових, не перетворивши ці слова на тактичний відступ".
Рамані зазначає, що втрата Покровська, яка наближається, - у поєднанні з багатогодинними відключеннями електроенергії, непослідовною західною допомогою, резонансним скандалом щодо корупції в електроенергетиці та масовою еміграцією українських чоловіків, які ухиляються від служби, - "обрушила моральний дух українців до найнижчого рівня з перших днів вторгнення".
Покровськ - останні новини
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти провалили встановлений російським диктатором Володимиром Путіним термін захоплення Покровська і Куп'янська. Він додав, що терміни вкотре було перенесено.
Водночас у ISW зазначали, що росіяни наразі повністю зосередилися на захопленні Покровська, а не на спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.