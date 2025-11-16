Із суто військового погляду, тріумф Росії в Покровську більше схожий на пропагандистський успіх, ніж на переломний момент на полі бою.

Після майже 17 місяців виснажливих боїв Росія перебуває на межі захоплення Покровська. Як пише оглядач The Telegraph Семюель Рамані, хоча падіння Покровська, найімовірніше, незначною мірою вплине на динаміку на фронті в короткостроковій перспективі, однак наслідки для морального духу та єдності українців під час війни можуть бути набагато значнішими.

Піррова перемога Росії

Як пише видання, серед військових аналітиків переважає думка, що Москва в Покровську домоглася піррової перемоги - через колосальні втрати.

Водночас, з військової точки зору, взяття Покровська Росією мало б очевидні тактичні переваги. Покровськ - ключовий логістичний вузол у західній частині Донецька. Крім наявності залізничної лінії, Покровськ розташований на перетині доріг, що ведуть на схід до Костянтинівки і Донецька, а також на захід до Дніпра і Запоріжжя:

"Поразка України в Покровську надасть Росії безпрецедентну логістичну перевагу. Українські війська вже змушені проходити 10-15 км небезпечною місцевістю, щоб дістатися до своїх позицій, і зазнають труднощів з евакуацією поранених із передової".

Однак зі стратегічного погляду картина туманна. Інститут вивчення війни зазначив, що Росія вже позбавила Україну можливості використовувати Покровськ як логістичний вузол у липні 2025 року, і захоплення міста може лише незначно посилити цей успіх. Україна також зберігає міцний контроль над Слов'янськом і Краматорськом. Це означає, що Кремль далекий від досягнення своєї мети - повного контролю над Донецьком.

Головна небезпека в іншому

Із суто військового погляду, тріумф Росії в Покровську більше схожий на пропагандистський успіх, аніж на переломний момент на полі бою, однак хибно стверджувати, що він повністю фальшивий, зазначає Рамані:

"Захопивши Покровськ, Росія може загострити протиріччя між Зеленським і вищим військовим керівництвом і ще більше підірвати бойовий дух України, який і без того падає".

Аналітик нагадує, що оборона Бахмута загострила напруженість між Зеленським і тодішнім головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський дотримувався стратегії "фортеці Бахмут" і був переконаний, що, залишаючись у місті, українські війська завдадуть непропорційно великих втрат своїм російським колегам. Залужний натомість підтримав тактичний відхід із Бахмута:

"Судячи з моїх контактів з українськими джерелами, обізнаними з ситуацією на лінії фронту, у Покровську розгортається аналогічна боротьба... Вище командування української армії побоюється, що її сили занадто розосереджені на 1000-кілометровій лінії фронту. Хоча Зеленський рішуче заявив, що "нікого не змушують помирати заради руїн" у Покровську, він викликав роздратування у військових, не перетворивши ці слова на тактичний відступ".

Рамані зазначає, що втрата Покровська, яка наближається, - у поєднанні з багатогодинними відключеннями електроенергії, непослідовною західною допомогою, резонансним скандалом щодо корупції в електроенергетиці та масовою еміграцією українських чоловіків, які ухиляються від служби, - "обрушила моральний дух українців до найнижчого рівня з перших днів вторгнення".

Покровськ - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти провалили встановлений російським диктатором Володимиром Путіним термін захоплення Покровська і Куп'янська. Він додав, що терміни вкотре було перенесено.

Водночас у ISW зазначали, що росіяни наразі повністю зосередилися на захопленні Покровська, а не на спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

