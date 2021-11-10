Також такі пенсії будуть виплачені особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання на контрольованій Україною території.

Кабінет міністрів затвердив порядок виплати пенсій, які не були виплачені внутрішньо переміщеним особам за період до місяця відновлення їх виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду.

Також такі пенсії будуть виплачені особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.

Згідно з пояснювальною запискою, пенсійні виплати за минулий період проводяться одержувачам пенсій та щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду на цю мету, за рахунок коштів держбюджету на відповідний рік.

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Розмір пенсій в Україні

На сьогодні в Україні мінімальна пенсія становить 1 854 грн, однак у 2022 році розмір виплат буде змінено. З 1 січня 2022 року середню пенсію в Україні буде збільшено до 4 000 грн.

У грудні 2021 року буде встановлена мінімальна пенсія в розмірі 2 600 грн для осіб старше 65 років, які мають повний стаж роботи (чоловіки – 35 років, жінки – 30). Зараз для цієї категорії вона становить 2 400 грн

У січні буде зроблено перерахунок для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати.

Автор: Катерина Жирій