За словами Марченка, країна не може собі дозволити втратити ці кошти.

Україна ризикує втратити понад 2 мільярди доларів кредитного фінансування через рішення Конституційного Суду про скасування статті про недостовірне декларування.

Читайте також"Жоден закон вже не допоможе" : у НАЗК розповіли, що потрібно для подолання кризи з КСУ

Про це передає прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

"Зараз надважливі для держави досягнення і домовленості під загрозою зриву. Маю оцінки керівної ланки Світового банку за рішенням КСУ щодо е-декларацій. Там вважають, що Україна порушує свої зобов'язання. Це ставить під загрозу всі проекти банку з Україною. Загалом, мова йде про 2,23 мільярда доларів", - сказав міністр.

Марченко зазначив, що розвиток в Україні антикорупційної інфраструктури є ключовою умовою для отримання кредитів, починаючи з 2014-го року.

"Розвиток в Україні антикорупційної інфраструктури - ключова умова всіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014-го року. Будь-яку спробу заблокувати антикорупційні реформи наші партнери вважають чорною міткою. І це справедливе бачення. Адже ми погодилися на такі умови й ці реформи відповідають запиту суспільства. Саме це, власне, дозволило нам досягти сприятливих домовленостей і отримати довіру партнерів", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що Україна цього року отримала кілька зовнішніх кредитів: 2,1 мільярда доларів від МВФ і 500 мільйонів євро від ЄС.

"Цього року Україна отримала 2,1 мільярда доларів від МВФ і 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС. Водночас згідно з програмою співпраці з МВФ, держбюджет буде виконаний повністю за умови отримання 6,2 мільярда доларів запозичень від офіційних кредиторів. Тобто поки є фіскальний розрив у 3,5 мільярда доларів, який мають профінансувати. Країна не може собі дозволити втратити ці кошти", - підкреслив міністр.

Що цьому передувало

Конституційний суд України 27 жовтня скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Крім статті про недостовірне декларування, КСУ визнав неконституційною перевірку електронних декларацій та скасував право Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонується невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (не створює правових наслідків), винесеним суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький