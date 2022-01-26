Також цього року уряд очікує на приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ.

Україна розраховує на підписання Угоди АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції), так званий "промисловий безвіз", із Європейським Союзом до кінця 2022 року.

Як повідомляється на сайті Кабміну, про це зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

За словами прем’єра, пріоритетом уряду залишається робота в напрямку інтеграції найкращих практик у межах п’яти "безвізів" із Європейським Союзом: митного, транспортного, цифрового, енергетичного та промислового.

Шмигаль зауважив, що плідна взаємодія сторін дає підстави сподіватись на укладання Угоди АСАА ("промислового безвізу") до кінця 2022 року. Також у цьому році уряд очікує на приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ.

Крім того, серед пріоритетів України прем’єр назвав укладення угоди із ЄС щодо лібералізації міжнародних автомобільних транзитних вантажних перевезень.

"Ми розраховуємо на спільне з ЄС довгострокове бачення енергетичної безпеки, а також на інтеграцію української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Також Україна, безумовно, зацікавлена в інтеграції учасників платіжного ринку України до європейського платіжного простору SEPA", - зазначив Денис Шмигаль.

Учасники засідання затвердили річний план роботи, який складається з 92 проектів актів уряду та 55 законопроектів.

Читайте такожУкраїна планує взяти мінімум $3 мільярди кредитів для стабілізації фінансової системиЯк повідомляв УНІАН, торік у лютому Денис Шмигаль казав, що Україна розраховує підписати угоду з Європейським Союзом про "промисловий безвіз" у 2021 році.

Він також заявляв, що Україна упродовж 2022-2023 років планує отримати п’ять безвізів з ЄС - промисловий, митний, цифровий, транспортний та енергетичний.

Угоду про асоціацію з ЄС: довідка

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали Угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для більш тісного зближення України і Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам і взаємній повазі спільних цінностей.

Економічна частина угоди - про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі - надає Україні можливість для розширення торговельних відносин і економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє має допомогти інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

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