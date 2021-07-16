Це значно лібералізує відносини між Україною та ЄС.

Кабінет міністрів планує в найближчі два роки підписати з Європейським Союзом п’ять угод, які лібералізують відносини двох сторін у різних сферах.

Про це під час Години запитань до уряду у залі Верховної Ради заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожУкраїна може увійти в ЄС та НАТО через 5-10 років – Шмигаль"Ми продовжуємо діалог з нашими європейськими партнерами, аби промисловий безвіз для українських промислових товарів став реальністю вже в найближчий рік. Крім промислового безвізу, в найближчі два роки ми плануємо отримати ще чотири з ЄС. Це – авіаційний безвіз або угода про відкрите небо, енергетичний безвіз або приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E, митний безвіз або приєднання до конвенції про процедуру спільного транзиту і, звичайно, цифровий безвіз", - сказав він.

Угода про асоціацію Україна-ЄС: що відомо

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали політичну частину Угоди про асоціацію, а у 2016 році - її економічну частину.

Економічна частина угоди, про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин й економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах.

"Промисловий безвіз" (Угода АСАА або Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції) дасть можливість українським виробникам маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (CE) і вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.

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Автор: Дмитро Шварц