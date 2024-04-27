За словами прем'єра, в умовах війни держава не тягне таку модель.

Україна відмовляється від пострадянської "патерналістської" моделі соціальної політики. Замість неї буде нова, більш європейська модель, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті Міжнародного саміту міністрів соціальної політики у Києві.

За його словами, в новій моделі соціальна політика починатиметься із соціальної послуги, і лише в разі потреби доповнюватиметься адресною соціальною виплатою. Шмигаль називає це європейським підходом.

"Війна завжди загострює соціальні питання. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. І стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. В її основі принцип — формування спроможності замість залежності", — цитує шмгаля урядова прес-служба.

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Зокрема, уряд створюватиме стимули для повернення людей до економічної активності. При цьому підтримку матимуть ті, хто її дійсно потребує.

"Цифровізація, адресність, універсальність, справедливість, безбар’єрність — це головні елементи нашої соціальної політики", — наголосив прем’єр.

Соціальні виплати в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, кошти з допомоги США для України не можна буде спрямувати на виплату пенсій, тому що в Сполучених Штатах немає солідарних пенсій. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, американцям було б складно пояснити українську пенсійну систему, адже самі вони накопичують собі пенсії через страхові пенсійні рахунки.

Також ми розповідали, що станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Ще 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн. Найбільша кількість пенсіонерів наразі отримують пенсії до 3000 грн – 26,84%.

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