В США немає поняття солідарних пенсій.

Кошти з допомоги США для України не можна використовувати для виплати пенсій, тому що в Сполучених Штатах немає солідарних пенсій, і виборцям складно пояснити українську пенсійну систему.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в коментарі "Ми-Україна". Вона уточнила, що там все діє за принципом страхових пенсійних рахунків.

"В Америці немає солідарних пенсій. Там немає такого поняття, як солідарна пенсія. Є накопичувальні пенсійні рахунки страхові. Тому для них, для їхніх виборців дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України", - сказала міністр.

При цьому, як зазначила Жолнович, Україна має фінансову підтримку уряду Японії та Європейського Союзу, зокрема, 50 млрд євро на чотири роки, які в тому числі будуть спрямовані й на підтримку пенсійних видатків.

Допомога Україні від США - що відомо

У суботу, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за схвалення пакета допомоги для України об’ємом 60,1 млрд доларів. З цих коштів пряма бюджетна підтримка складе близько 8 млрд доларів.

Після ухвалення рішення Палатою представників законопроект має підтримати Сенат США. Розгляд Сенатом очікується у вівторок, 23 квітня. У разі позитивного рішення, документ буде передано на підпис президенту США Джо Байдену.

Як пише Reuters, адміністрація Джо Байдена хоче розпочати постачання зброї та обладнання в Україну протягом декількох днів після очікуваного ухвалення закону про надання допомоги. Однак допомога надійде набагато пізніше, ніж сподівалася Україна, у якої закінчуються боєприпаси.

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